De excentrieke figuur John Bico is al een tijdje niet meer gezien sinds zijn laatste krachttoer bij Royal Antwerp. Mike Vanhamel, die in 2016 onder Bico doelman was bij White Star Brussel, haalde op 1 april in de MIDMID podcast van Friends of Sports enkele opvallende anekdotes aan.

Bico speelde in 2015-2016 kampioen met White Star Brussel zonder dat zijn spelers betaald kregen. De mysterieuze trainer had alles in handen bij de Brusselse club: hij was manager, voorzitter en sportief directeur. Volgens Mike Vanhamel had dit alles te maken met het charisma van Bico. "Op 10 minuten tijd zorgde hij ervoor dat zijn spelers voor hem door het vuur wilden gaan, ook al werden ze niet betaald."

Een vaderfiguur was hij niet echt. Hij kon spelers ook stevig aanpakken. "We trainden anderhalf uur 11 tegen 0, dat heet een shadow game. We speelden een wedstrijd tegen niemand. De 7de, 14de en 21ste pass moesten passen vooruit zijn, ik moest de passen tellen. Dat was om zot van te worden. Je zei niets, want als Bico boos werd dan pakte die een speler vast en dat wou je niet meemaken", aldus Vanhamel.

Vanhamel had in eerste instantie een goed contact met Bico. Hij wou niet naar White Star Brussel komen vanwege de keeperstrainer die daar aan de slag was. Bico loste dat op. "Bico heeft de keeperstrainer ontslagen voor mij."

Na het faillissement van de Brusselse club gaf Bico de schuld aan Mike Vanhamel en Joachim, een andere ex-speler van White Star Brussel. "Hij stelt zowel mij als Joachim verantwoordelijk voor het vereffenen van de club. In zijn eerste speech voor Antwerp zei hij dat Lierse geen kampioen kon worden omdat twee spelers ervan nog onder contract lagen bij White Star."

Niemand weet waar Bico zich momenteel bevindt.