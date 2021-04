Groeibriljant Club Brugge weet vanwaar hij komt en waarheen hij wil: "Vader stopte deels met werken" en "Hoe Ronaldo elke dag beter wil worden ..."

Het is er eentje waar we nog veel van gaan horen. Een groeibriljant voor Club NXT die ondertussen ook al van belang was bij de A-ploeg. Coach Philippe Clement is vol lof en de speler zelf werkt enorm hard. De redenen zijn er dan ook.

"Op school noteerde ik in schriftjes al dat ik profvoetballer in Europa zou worden", aldus Daniel Perez in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Ik was fan van Barcelona, maar ook van Cristiano Ronaldo. Hoe hij elke dag probeerde om beter te worden ... Ik probeer zoals hem te leven."

De voetbaldroom van Daniel Perez van Club Brugge is groot. "Mijn vader stopte deels met werken om mijn droom te realiseren. Ik wilde graag naar Brugge komen. Spelen op het tweede niveau met een Europese topclub? Dat trok me enorm aan", aldus de interesse voor blauw-zwart en de speelgelegenheid bij Club NXT.

When I was a kid, I played FIFA on the PS4 and dreamt of one day being in the game. Now I am, I dream of having a face! 🤪@EASPORTSFIFA 🙏🏽⚽️🎮🐺



Cuando era niño, siempre jugaba FIFA en el PS4 y soñaba algún día estar en el juego. Ahora que lo estoy, sueño con tener mi cara! 🤪 pic.twitter.com/XlBfMjfJ9s — Dani Pérez (@9DanielPerez) March 25, 2021

Naar eigen zeggen contacteerde hij Ronald Vargas en had die veel lof over blauw-zwart: "En nu spelen we vaak FIFA tegen elkaar", aldus nog Daniel Perez.

Over FIFA gesproken: daar had de aanvaller onlangs nog wel wat over te zeggen. Graag had hij een eigen hoofd gehad in het spel, liet hij weten via Twitter.