Sergio Gomez ziet bij Anderlecht zeer technische spelers: "Hij is ronduit indrukwekkend"

Bij RSC Anderlecht loopt het nog niet op wieltjes, maar Sergio Gomez voelt zich wel als een vis in het water.

Sergio Gomez was bij de jeugd één van de grootste talenten in Spanje. Hij werd zelfs genoemd als de nieuwe Andres Iniesta.

Na een nieuw teleurstellend seizoen bij Dortmund plukte RSC Anderlecht hem weg. Die stap heeft hij zich nog niet beklaagd nu hij een vaste waarde bij paarswit lijkt te worden.

“Mister Kompany heeft met Pep Guardiola gewerkt, hun filosofie is gelijkaardig”, zegt Gomez aan HLN. “Ik juich het toe, dat ligt onze spelersgroep wel. De technische bagage bij de jongeren is straf, hoor. Niet het minst bij Yari Verschaeren: op technisch vlak is hij ronduit indrukwekkend.”