Debat van de week: wie krijgt het lastig in de Jupiler Pro League? (En uw topschutter is maanden out!)



Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen! Vorige week polsten we naar wie volgens jou de meeste kans zou maken om topschutter te worden in de competitie. Na de vijfklapper van Michael Frey koos u massaal voor hem. Zirkzee is op héél verre afstand tweede - hij deed ondertussen met twee goals van zich spreken. Ondertussen heeft de topschutter zich wel lelijk geblesseerd en is hij enkele maanden buiten strijd. Mogelijk heeft dat ook een impact. Na vier speeldagen is het ook eens kijken naar onderaan het klassement. Welke ploeg gaat het volgens jou moeilijk krijgen? Enkele vooraf verwachtte potentiële degradanten (Eupen, Kortrijk, Cercle, ...) doen het namelijk erg goed en wat andere namen voorlopig wat minder. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen! Wie ziet u laatste worden in de competitie? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Beerschot (1) 38% OH Leuven (3) 12% Seraing (3) 35% Mechelen (3) 0% Zulte Waregem (4) 0% STVV (4) 15% Cercle Brugge (5) 0% Charleroi (6) 0% Kortrijk (6) 0% Eupen (8) 0% Nog een andere ploeg (laat in reactie weten wie!) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 21/08/2021 11:00.



