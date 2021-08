Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: De Sart - Kutesa

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 22/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Sart - Kutesa

Alexis De Sart verlaat Antwerp en gaat naar OH Leuven

Het avontuur van Alexis De Sart zit erop bij Antwerp. Hij verlaat 'The Great Old' en gaat aan de slag bij OH Leuven. (Lees meer)

Dereck Kutesa wordt gehuurd door Zulte Waregem van Stade Reims

Zulte Waregem heeft zijn aanvallende versterking beet en deze wordt vandaag voorgesteld voor de wedstrijd tegen Sporting Charleroi. (Lees meer)