Brian Priske wil vanaf nu meer punten pakken met Antwerp in de Jupiler Pro League

Antwerp is met gemengde gevoelens aan het seizoen begonnen. Ze konden zich wel plaatsen voor de groepsfase van de Europa League maar een vijf op vijftien in de competitie is te weinig. Brian Priske weet waar het fout loopt.

"De start was voor een club met onze ambities niet goed genoeg", citeert Het Laatste Nieuws. "En nu zijn er geen excuses meer. Maar iedereen is er ook klaar voor denk ik", klinkt het voor de wedstrijd tegen Eupen. Antwerp heeft het niet moeilijk om te scoren, maar wel om de nul te houden. "We slikken te veel doelpunten", beseft Priske. "We krijgen ook veel te veel kansen tegen. We hebben deze week heel veel gewerkt aan de defensieve organisatie. Op het veld, in de videokamer, veel gesprekken gehad,... We moeten beter verdedigen als ploeg en individueel." Voor de wedstrijd tegen Eupen zal Priske alvast niet op een aantal sterkhouders kunnen rekenen. Zo heeft Haroun nog maar net de groepstrainingen hervat en zijn Vines, Balikwisha en Yusuf geblesseerd uitgevallen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Eupen - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 16:15.