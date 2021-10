Sory, not sor(r)y: man van de match kan vaste spits bij OHL worden

Eindelijk nog eens een overwinning voor OHL, eindelijk werd er nog eens vlot gescoord. Twee goals ook van Sory Kaba: de belangrijke 1-0 en de bevrijdende 3-1. Dat is de coach bedanken voor het vertrouwen wanneer die je in de basis dropt.

Sory Kaba is dan ook onze man van de match. Ja, we moeten wel toegeven dat zijn doelpunten slechts een intikker en een penalty waren. En zijn eerste helft was niet eens zo denderend. Maar je moet ze nog altijd maken. Aan drie doelpunten in twee matchen zit hij nu en zijn goals hebben vier punten opgeleverd.

Eerder in het seizoen heeft Kaba bij momenten ook al wel flitsen van zijn potentieel getoond. Alleen had hij toen nog niet de fysieke paraatheid om een basisplaats te claimen. Dat kan hij nu wel doen. En sinds het vertrek van Henry heeft OHL nood aan een spits die het team over de streep kan sleuren.

Positie kiezen voor doel, uitpakken met een stevige trap vanuit de tweede lijn: dat zit allemaal wel in zijn gamma. De beer is los, zo lijkt het. Als de Senegalees deze lijn kan doortrekken, heeft OHL nu de spits waar het naar verlangde. Tegen STVV was Kaba alvast van een enome waarde.