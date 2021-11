Dieumerci Mbokani doet wat hij het beste kan, namelijk scoren!

Congo heeft een goede zaak gedaan en mag daar Dieumerci Mbokani voor bedanken.

Congo heeft zich geplaatst voor de laatste kwalificatie ronde voor het WK in Qatar en dit dankzij een doelpunt van Dieumerci Mbokani. De Congolese spits die in België actief was voor Antwerp, Anderlecht en Standard speelt momenteel in Kuwait en is duidelijk het scoren nog niet verleerd.

Hij zette na 10 minuten Congo op voorsprong vanop de penaltystip tegen Benin. Zijn vierde doelpunt in zes wedstrijden deze kwalificatie. In de 75ste minuut scoorde Ben Malango de beslissende treffer. Dankzij deze winst eindigt Congo eerste in zijn groep en plaatst zich voor de laatste kwalificatieronde.