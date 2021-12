John van den Brom gaat met grove borstel door basisploeg: Vandevoordt niet onder de lat

Na de domper van afgelopen zondag tegen Club Brugge heeft Racing Genk-coach stevig ingegrepen voor het bekerduel tegen blauw-zwart. Voornaamste slachtoffer: Maarten Vandevoordt.

De voorbije weken steeg de kritiek op de 19-jarige doelman. Zondag na de 2-3-nederlaag kreeg de youngster de zwarte piet toebedeeld. John van den Brom gaf dinsdag aan te twijfelen wie in doel zou starten in het bekerduel tegen Club Brugge. De Nederlander koos enigszins verrassend voor Tobe Leysen. Leysen (19) speelde ook al in het vorige bekerduel tegen Winkel Sport, al wordt dit ongetwijfeld een wedstrijd van een ander kaliber.

Achterin krijgen Mark McKenzie en Daniel Munoz de voorkeur op respectievelijk Mujaid Sadick en Angelo Preciado. Op het middenveld neemt aanvoerder Bryan Heynen na een wedstrijd rust zijn plaats op het middenveld weer in, Mike Trésor verdwijnt opnieuw naar de bank.

Opvallend: voorin heeft John van den Brom geen plaats voor Iké Ugbo en Paul Onuachu, die nog niet volledig hersteld is van ziekte. Met Théo Bongonda, Junya Ito én Joseph Paintsil kiest Genk voor drie wendbare, explosieve aanvallers.

Bij Club Brugge is er logischerwijs minder reden tot veranderen. Philippe Clement behoudt dan ook het vertrouwen in het team dat zondag met 2-3 kwam winnen in de Cegeka Arena, op twee wijzigingen na: Kamal Sowah komt in de plaats van Ignace Van der Brempt, op het middenveld krijgt Ruud Vormer de voorkeur op Mats Rits.