Patrick Goots miste transfers naar Anderlecht en Club Brugge

Patrick Goots speelde voor twaalf verschillende clubs, maar een echte topploeg zat er nooit in. Een blinde vlek toch op zijn cv.

Goots is erg tevreden over zijn loopbaan, maar die echte topclub, daar had hij toch wel graag voor gespeeld. “Na mijn debuutseizoen in eerste kon ik naar Anderlecht. Trainer Raymond Goethals wou me en Anderlecht bood 25 miljoen frank, maar Beerschot liet me niet gaan”, vertelt Goots aan HLN.

Ook een overgang naar Club Brugge behoorde tot de mogelijkheden. “Ik zat aan tafel bij Club-manager Antoine Vanhove thuis en had een stylo in de hand om te tekenen. Maar mijn toenmalige ploeg Kortrijk was nog niet zeker van het behoud en mijn makelaar vond het beter om dat nog even af te wachten.”

Uiteindelijk draaide dat uit op een stevige rel. “Na die bespreking zette Club-secretaris Jacques Denolf me af aan het hotel waar hij me voordien had opgepikt. Kwam daar net op dat moment de manager van Kortrijk aan, die er toevallig een vergadering had... Die man was boos omdat hij van niks wist en wou me eigenlijk houden. Dan is hij wat roddels over mij beginnen verspreiden en daarop sprong de transfer af.”