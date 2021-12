Op de bank tegen PSG, maar allebei niet mee tegen Zulte Waregem

Philippe Clement gaf zijn selectie prijs voor het duel tegen Zulte Waregem. Twee namen ontbreken in vergelijking met PSG.

Clement loste de 21 namen voor het competitieduel tegen Zulte Waregem. José Izquierdo en Wesley zitten niet in de selectie.

Opvallend, want het tweetal was er wel bij in Parijs voor het duel in de Champions League. Beiden kwamen nog maar iets meer dan 100 minuten in actie voor blauwzwart.

Volgens Het Nieuwsblad overweegt Wesley een vertrek richting Brazilië, zeker ook omdat Tajon Buchanan er vanaf januari bijkomt.