Meer racisme en antisemitisme? "Voetbal vergrootglas van maatschappij"

Het was de voorbije weken opnieuw meermaals hommeles met supporters allerhande, zelfs nadat ze het stadion niet meer in mochten. Het racisme van enkele Bruggesupporters of de ultra's van Beerschot die antisemitistische leuzes zongen: waarom toch?

Het gedrag van een aantal supporters van Club Brugge in de match tegen Anderlecht is meermaals besproken door de reactie van Vincent Kompany achteraf. Maar ook de wedstrijd van Anderlecht tegen Beerschot leverde een aantal gekke dingen op. Zo waren er een aantal Ultra's die in Antwerpen een aantal anti-Joodse en nazistische slogans scandeerden. "Sieg heil, Hamas, Hamas, alle Joden aan de gas" en andere wanstaltige gezangen passeerden de revue in een filmpje, Beerschot haastte zich om de beelden met nadruk te veroordelen. Spiegel? Vergrootglas Maar vanwaar komt dat toch anno 2021/2022? "Voetbal is meer dan een spiegel van de maatschappij, soms is het een vergrootglas wat kan leiden tot het normaliseren van discriminerend gedrag", aldus sportsocioloog Jeroen Scheerder van de KU Leuven in Het Nieuwsblad. "Er moet nog meer ingezet worden op sensibilisering en er moet voluit gegaan worden voor zero tolerance. Maak duidelijk dat ze gestraft zullen worden, met levenslange stadionverboden, boetes of zelfs celstraffen", aldus Scheerder nog.