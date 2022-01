Waarom koos Schreuder wél voor Club Brugge en niet voor Bayern of Basel? "Ik besef dat Bayern momenteel wellicht de beste club ter wereld is, maar..."

Alfred Schreuder wimpelde een aanbod van Julian Nagelsmann af om T2 te worden bij Bayern München, terwijl ook FC Basel er niet in slaagde om de Nederlander te overtuigen. Waarom kiest hij dan wél voor Club Brugge?

Niet iedereen zou een topclub als Bayern München én een topcoach als Julian Nagelsmann zomaar weigeren. “Maar ik zat op dat moment nog met Ronald Koeman bij FC Barcelona. Ik had hem mijn woord gegeven.”

“Bayern is momentel wellicht de grootste en beste club ter wereld”, gaat Alfred Schreuder verder in Het Laatste Nieuws. “Maar ik ben niet de persoon die ergens anders heen zal gaan. Ook al is Nagelsmann één van de weinige trainers onder wie ik mezelf nog als een assistent zie.”

FC Basel wou Schreuder dan weer wél als T1. “Maar tijdens de gesprekken had ik het gevoel dat Basel niet bij me paste. Eerst ging het over volgend seizoen, maar plots vroegen ze om meteen over te nemen. Uiteindelijk heb ik beslist om het niet te doen.”