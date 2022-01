Oud-speler uit 1A over beperkte interesse voor Afrika Cup: "Gebeurt altijd iets dat je nooit meer zal zien"

Dat de Afrika Cup niet dezelfde aandacht geniet als het EK voetbal is de voorbije dagen duidelijk bewijzen.

Eén van de grote afwezigen op de Afrika Cup is Zuid-Afrika. Darren Keet, oud-speler van Kortrijk en OHL, volgt het toernooi wel op de voet.

In Europa is er weinig aandacht voor het toernooi, maar in Afrika is dat volgens Keet wel helemaal anders. “Het is zoals een EK, maar dan met veel dansen en zingen erbij”, zegt hij aan Sporza. “Het is een gewone voetbalmatch zoals elders ter wereld, maar dan wel met de Afrikaanse spirit erbij.”

Toch lopen er ook geregeld dingen mis, zoals een scheidsrechter die twee keer te vroeg de match stopzette. “Dat draagt bij tot het spektakel. Er gebeurt altijd iets dat je nooit meer zal zien. Het is opwindend.”