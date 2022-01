'Antwerp schakelt snel en wil spits van andere eersteklasser naar Bosuil halen'

Antwerp FC aast op één van de sterkhouders van KAS Eupen. De eerste contacten zijn gelegd. De transfer zou wel pas na het seizoen plaatsvinden.

Julien Ngoy is na het seizoen gratis op te pikken Am Kehrweg. KAS Eupen doet er dan wel alles aan om het contract van de 24-jarige aanvaller te verlengen, maar de Belg met Congolese roots voelt zich klaar voor een stap hogerop.

Volgens de Franstalige media zijn eerste contacten tussen de Great Old en Ngoy zelfs al gelegd. Een akkoord is nog niet voor vandaag of morgen, maar de onderhandelingen gaan wél de goede richting uit.