Jonge rechtsback Antwerp kiest voor avontuur in 1B omwille van weinig speelkansen

Gisteren werd al bekend dat Robbe Quirynen zijn aflopend contract bij Antwerp niet wil verlengen. De jongeling moet opboksen tegen heel wat concurrentie. Hij trekt dan ook naar Deinze, weet GvA.

Bij Deinze kan hij een contract tot het einde van het seizoen tekenen. De 20-jarige rechtsback moest bij Antwerp opboksen tegen Bataille, Buta en De Laet en kwam enkel in de eerste twee wedstrijden van het seizoen in actie voor The Great Old.

Daarom wou hij zijn contract ook niet verlengen. Hij gaat nu zijn geluk zoeken in 1B en hoopt zich daar weer in de kijker te spelen.