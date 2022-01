Volgt Clinton Mata coach Clement naar Monaco? "Ik was de speler die hij het meest gebruikte"

Sinds het vertrek van Philippe Clement naar Monaco wordt er gedacht dat de voormalige coach van Club Brugge graag zou zien dat zijn rechtsachter, Clinton Mata, hem volgt naar het Prinsdom.

Dat de interesse uit Monaco voor Clinton Mata er weldegelijk is, bevestigde de rechtsachter vanochtend in Het Nieuwsblad. "Dat klopt, ik heb er ook van ­gehoord. Niet onlogisch, want ik was de speler die hij het meest gebruikte. Maar geen idee of daar nog iets van komt. Als zij iets ondernemen, moet ik ook nog altijd met Club praten. Alle partijen moeten akkoord gaan. Ik zal nooit de boel op stelten zetten om te kunnen vertrekken", vertelde de sterkhouder in de defensie van blauw-zwart.

Mata wordt dit jaar dertig jaar en ziet dit als één van zijn laatste kansen om nog een niveautje hoger te geraken. Hij heeft een marktwaarde van om en bij de acht miljoen euro en nog een contract dat loopt tot 2024. Monaco zal dus flink wat geld op tafel moeten leggen om de rechtsachter uit Angola naar Frankrijk te halen. Het worden nog enkele bange dagen voor de fans van Club Brugge... .