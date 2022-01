Fischer en Lang tonen zelfde mentaliteit: "Daarom kwamen we bij Ajax terecht"

Viktor Fischer van Royal Antwerp FC wil spelen, veel spelen. Dat toont gelijkenissen met Noa Lang, niet toevallig ook een speler met een verleden bij Ajax?

Fisher kwam na het duel tegen Racing Genk met de woorden dat hij altijd moet spelen bij Royal Antwerp FC. “Elke voetballer zal het denken, ik zeg het gewoon out loud. Ben ik op mijn best, heb ik volgens mij altijd een plaats bij Antwerp. De beste versie van Viktor Fischer moet spelen in mijn ogen”, zegt Fischer aan HLN.

Eenzelfde boodschap die na de Gouden Schoen bij Noa Lang te horen was. “Iedereen weet wie de beste voetballer is: ik”, liet Lang toen horen nadat de trofee richting Paul Onuachu van Racing Genk ging.

Niet toevallig speelden zowel Fischer als Lang voor Ajax. “Ik denk niet dat je bij Ajax leert dat je jezelf de beste vindt. Je komt er terecht omdat je één van de spelers bent die in jezelf gelooft, omdat je het uitstraalt op het veld én omdat je de kwaliteit hebt.”