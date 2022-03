Depoitre en Gent zitten Anderlecht op de hielen: "Met ons programma moet het lukken om play-off 1 te halen"

Laurent Depoitre en zijn spitsmaatje Tarik Tissoudali zijn momenteel de gesel van alle verdedigingen ten lande. Depoitre beseft wel dat hun goeie vorm misschien net iets te laat komt.

Gent zit wel Anderlecht op de hielen en maakt nog kans op de bekerfinale als ze Club Brugge kloppen. “Klopt. Ik denk dat de spanning bij de anderen stijgt, bij ons niet. Wij zitten in een goede flow. Met ons programma en gezien onze huidige vorm zou het op papier moeten lukken om de top vier nog te halen. Ondanks onze slechte seizoenstart staan we toch weer op een interessante plaats", zegt Depoitre in Het Nieuwsblad.

"Al is de vijfde plaats natuurlijk nog niet waar we thuishoren. Gent moet altijd in de top drie staan. Als we die punten niet zo dom hadden laten liggen in het begin, lagen we nu op titelkoers. Kwaliteit is er voldoende in deze groep. Wat de beker betreft: we willen revanche voor enkele weken geleden. We hadden toen met minstens 2-0 moeten winnen.”

En wat zou hij zelf het liefst halen? Play-off 1 of de beker winnen? “Goede vraag. Ik heb de beker nog nooit gewonnen, dus die prijs zou niet misstaan op mijn palmares. Maar in Play-off 1 geraken was natuurlijk het grote doel in het begin van het seizoen. Ik kan niet kiezen.”