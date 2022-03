Met 14 uit Neerpede in de kern van Rode Duivels en Kompany maakte zich vorige week héél boos op zijn jonge gasten

Van de 27 spelers die in de selectie van Roberto Martinez zitten, zijn er maar liefst 14 via Neerpede gepasseerd. En dat is iets waar Vincent Kompany zich aan optrekt, want die jonge gasten zijn in de toekomst ook de steunpilaar van de club.

Sommigen zijn er lang gebleven, anderen iets minder, maar 14 is wel een indrukwekkend aantal voor zo'n selectie. "Da's mooi, maar er komen er nog veel aan", glimlachte Kompany. "Dit is nog maar een klein deel, maar sommige van die jongens hebben ons wel door een moeilijke periode geholpen. Hopelijk kunnen ze zich straks tonen. Zeker als ze in het Lotto Park zullen spelen, dat helpt misschien wel."

Kompany maakte zich vorige maandag wel bijzonder kwaad na de 0-1-nederlaag van de paars-witte beloften tegen Antwerp. “Telkens als ik me boos maak, komt dat blijkbaar naar buiten”, zei hij oogrollend. “Kijk: alles wat we hier doen, doen we met een intense passie. Het is niet mijn gewoonte om kwaad te zijn. Meestal sta ik die jongens bij als een coach of een grote broer, en is het goed voor hun leerproces als ze fouten mogen maken. Hard zijn om hard te zijn is het gemakkelijkste wat er is. Dat doe ik liever niet. Maar als ze niet het minimum doen van wat ze moeten doen, dan moet je eens op tafel slaan. Zolang het maar authentiek blijft.”