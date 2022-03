Anderlecht-middenvelder hoopt een pionier te zijn: "Ik wil met mijn parcours andere talenten overtuigen"

Voor Josh Cullen wordt het straks een weerzien met een paar oude bekende, zoals Albert Sambi Lokonga. De Ierse international is de enige die op het continent voetbalt. Hij hoopt een pioniersrol te vertolken.

Bij Anderlecht is Cullen een onbetwist international geworden, maar toch is er nog werk om Ierse voetballers over het Kanaal te krijgen. "Ierland is een sportland, maar het draait om rugby, hurling en gaelic football”, verklaart hij in Het Nieuwsblad. “Daarnaast is iedereen gek van ultimate fighter ­Conor McGregor. Hij is nu de bekendste Ier ter wereld. Het voetbal lijkt bijkomstig, maar we willen wel groeien. Zo'n vijf à tien jaar geleden dachten Ierse spelers alleen maar aan voetballen in Engeland. Ze gingen zelfs in lagere klassen spelen."

"Ik heb de switch gemaakt en gekozen voor Anderlecht, waar ik met een topper als Vincent Kompany kan werken. Op die manier word ik beter. Als mijn parcours andere talenten overtuigt om ook voor goeie Europese ploegen te kiezen, mag je mij een pionier noemen. Ik stel alleszins vast dat enkele Ierse beloftes hun geluk nu zoeken in Italië. We zijn dus op de goeie weg.”