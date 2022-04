Barcelona wil verdediging verder versterken met Magalhaes (Arsenal)

Eerder kwam Barça al tot een akkoord met Andreas Christensen (Chelsea) voor een vrije transfer deze zomer, nu wil het haar verdediging verder versterken met Gabriel Magalhaes.

De Braziliaanse centrale verdediger, die een contract heeft bij Arsenal tot 2025, zou ongeveer 32 miljoen euro moeten kosten. Magalhaes kwam in de zomer van 2020 over van Lille, en werd met 62 wedstrijden op de teller een vaste waarde in het Arsenal van Mikel Arteta.

Volgens het Spaanse Diairo Sports zou Xavi Barcelona hebben aangemaand om werk te maken van de komst van de 24-jarige Gunner. Barça ziet met Lenglet en Umtiti mogelijk twee centrale verdedigers vertrekken deze zomer, en zal die leegte dus moeten opvullen. Een mogelijke ruildeal, waarbij Barcelona Depay, Puig én Neto naar Londen zou laten vertrekken, behoort tot de opties.