📷 Ex-speler Anderlecht opent voetbalschool in eigen tuin

Na tal van omzwervingen in het buitenland speelde Kanu afgelopen seizoen voor Rupel Boom, dat nipt aan de degradatie in Eerste Nationale ontsnapte.

De Braziliaan, die in ons land ook nog voor Anderlecht, Cercle Brugge en Kortrijk uitkwam, is bezig met het leven na zijn actieve carrière. Kanu opende zopas zijn eigen voetbalschool. Daarvoor liet de Braziliaan een kunstgrasveldje, de Arena K10, installeren in zijn tuin.

Op het synthetisch veld zal Kanu jeugdspelers techniektrainingen geven.