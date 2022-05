Ongeziene trainerscarrousel op komst in Jupiler Pro League? Meer dan helft van teams gaat mogelijk wisselen

Het wordt een hele drukke zomer op de transfermarkt in de Jupiler Pro League. En niet enkel als het gaat over spelers, maar ook over coaches. Een ongeziene carrousel is nu al volop bezig.

Kampioen Club Brugge gaat niet verder met coach Alfred Schreuder, omdat die naar Ajax Amsterdam trekt. En dus zoeken ze naar een vervanger. Carrousel Die kan uit eigen rangen komen in de vorm van Carl Hoefkens, maar mogelijk ook van elders komen. Ook onder meer Wouter Vrancken wordt genoemd, terwijl Hoefkens op zijn beurt ook een topkandidaat is bij ... KV Mechelen. Daar wordt ook Hollerbach (STVV) genoemd. Genk gaat vermoedelijk niet door met Bernd Storck en aasde op Van Bommel. Maar ook Antwerp doet hetzelfde, waardoor ook het einde van Priske nu al meer dan duidelijk is. Ook Hein Vanhaezebrouck werd al bij diverse clubs genoemd, maar kan evengoed toch nog verlengen bij AA Gent. Twijfels Of Zulte Waregem door zal gaan met Timmy Simons en Davy De fauw? Die vraag heeft ons ondertussen al ingehaald want Zulte Waregem maakte vandaag bekend dat het met Mbaye Leye als T1 naar het volgende voetbalseizoen trekt. Bij KAS Eupen vertrok Valkanis sowieso aan het einde van het seizoen, Jean-Louis Garcia doet hetzelfde bij Seraing (met Jeunechamps als vermoedelijke opvolger). Degradant Beerschot is ook op zoek naar een nieuwe coach, net als Standard. Doen vermoedelijk wél verder: Vincent Kompany (Anderlecht), Félice Mazzu (Union), Yves Vanderhaeghe (Oostende), Marc Brys (OH Leuven), Edward Still (Charleroi), Karim Belhocine (Kortrijk) en Dominik Thalhammer (Cercle).