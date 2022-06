BREAKING: KV Kortrijk heeft vierde aanwinst (met verleden bij AA Gent) helemaal beet

KV Kortrijk opent zondag de trainingen met niet drie, maar vier nieuwkomers. De nieuwste aanwinst is er eentje met een verleden in België.

Na Tom Vandenberghe (Deinze), Youssef Challouk (Deinze) en Dion De Neve (Zulte Waregem) heeft KV Kortrijk nog een vierde nieuwkomer beet.

Tabidze

Het gaat om de Georgische centrale verdediger Jemal 'JImmy' Tabidze. Hij was transfervrij, nadat zijn contract bij het Russische UFA werd ontbonden enkele maanden geleden.

De verdediger is 26 en heeft al heel wat ervaring opgedaan. Tussen 2015 en 2017 was hij al eens in België, toen hij door AA Gent bij de beloften werd uitgespeeld.