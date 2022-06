OFFICIEEL Mazzu zal eigen technische staf moeten meebrengen: ook assistent-coach Willem Weijs verlaat Anderlecht

Met Willem Weijs is de laatste trainer van de technische staf van Vincent Kompany bij Anderlecht vertrokken, en dus zal huidig Anderlecht-coach Felice Mazzu zijn eigen technische staf moeten meebrengen naar het Lotto Park.

De Nederlander trekt naar 1B-club Lommel. Daar wordt hij de rechterhand van de Engelse coach Steve Bould. Zo belandt hij ook in het netwerk van Manchester City, want Lommel is een club van The City-group.

𝗪𝗶𝗹𝗹𝗲𝗺 𝗪𝗲𝗶𝗷𝘀 wordt assistent-coach onder Steve Bould!​



​🟩 Assistent-coach​

🟩 Komt over van RSC Anderlecht



▶️ Lees meer op onze website: https://t.co/dzDD1kzvmo pic.twitter.com/MahP2dG4Cc — Lommel SK (@LommelSKOff) June 16, 2022

Zoals u in onderstaand artikel kan lezen, nam Vincent Kompany zijn volledige technische staf van bij Anderlecht mee naar Burnley, en zal huidig coach van Paars-Wit Felice Mazzu dus een volledig nieuwe technische staf moeten meenemen naar Brussel.

