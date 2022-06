'Marc Brys vindt centrale verdediger bij Zulte Waregem'

Marc Brys is voor OH Leuven op zoek naar versterking voor de defensie.

Volgens Het Nieuwsblad staat Ewoud Pletinckx van Zulte Waregem heel dicht bij een overstap naar OH Leuven.

Leuven had vorig jaar in de defensie twee gehuurde spelers staan. Versterking is dan ook meer dan welgekomen richting komend seizoen.

Pletinckx zou overkomen van Zulte Waregem. OHL wil dat snel regelen, want de ploeg vertrok vandaag op stage naar Nederland.

Het is de bedoeling dat Pletinckx, die geen al te schitterend seizoen had bij Essevee, nog naar Nederland afzakt.