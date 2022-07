Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Ronaldo - Lewandowski - Hanni - Wijnaldum - de Jong - Vlap - Arteaga - Casagolda

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 03/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Ronaldo - Lewandowski - Hanni - Wijnaldum - de Jong - Vlap - Arteaga - Casagolda

Het is ondertussen juli en dus kunnen heel wat spelers officieel transfervrij van club veranderen. We kijken uit naar wat bepaalde spelers gaan doen. ( Lees meer )

OH Leuven, Standard en KV Mechelen hadden allemaal interesse in de IJslandse international Jon Dagur Thorsteinsson. En het kan soms snel gaan. ( Lees meer )

Bij Fortuna Sittard hebben ze opnieuw beet. En het is een nieuwe aanwinst met ervaring in België, zo blijkt. ( Lees meer )

'Anderlecht wil talent uit Venezuela binnen lepelen, maar zal flink in de buidel moeten tasten'

In het Lotto Park mogen de komende weken en maanden nog heel wat deals verwacht worden aan inkomende en uitgaande zijde. (Lees meer)

'Liefst zes(!) teams uit Jupiler Pro League informeerden al naar zelfde verdediger'

Het is nu officieel juli en dus zijn een flink aantal spelers transfervrij op te pikken. Daarbij komen Belgische teams dan ook al eens in elkaars vaarwater terecht. (Lees meer)

Sterkhouder OH Leuven nu op weg naar Italië

OH Leuven huurde Cenk Ozkacar afgelopen seizoen van Olympique Lyon. Hem houden was onmogelijk, nu is hij op weg naar Cremonese of Lecce volgens de Italiaanse media.

'Deal van Touba levert ook Club nog wat op'

De deal van Ahmed Touba van RKC naar het Turkse Istanbul Basaksehir voor twee miljoen euro levert ook Club Brugge nog een deeltje van dat bedrag op, weet De Telegraaf.

Quid Lewandowski?

Wat met Robert Lewandowski? Joan Laporta van Barcelona geeft aan dat er interesse is in de speler van Bayern München, maar dat de deal nog niet rond is.

Beveren wil shoppen in MLS

SK Beveren zou volgens Amerikaanse bronnen wel wat zien in Tyler Wolff, een 19-jarige winger van Atlanta United.

PSV blijft maar gaan en wil shoppen bij PSG

PSV blijft maar gaan. Na onder meer Guus Til en Xavi Simons willen ze nu opnieuw een toptransfer doen, want ze zouden dromen van een terugkeer van Georginio Wijnaldum.

Ethan Horvath heeft nieuwe job te strikken

Ethan Horvath speelt komend seizoen bij Luton Town. Nottingham Forest heeft aangegeven dat ze hem een jaartje gaan uitlenen.

Ronaldo wil weg, maar ...

Cristiano Ronaldo wil Champions League spelen en dus vertrekken bij Manchester United, maar The Mancunians willen hem volgens Engelse bronnen niet laten gaan.

Joan Laporta is duidelijk over de Jong

De transfer van Frenkie de Jong? Als het van voorzitter Joan Laporta van Barcelona afhangt komt die er niet. Een en ander wordt alvast ontkend in de Spaanse media.