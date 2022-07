Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: De Jong - Vlap - Selemani - Metinho - Waem

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 02/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Jong - Vlap - Selemani - Metinho - Waem

Voormalige Antwerp-belofte klaar voor volgende stap: van kapitein in Nederlandse tweede klasse naar Europees voetbal?

Soms gaat het snel in het voetbal en daar kan voormalig Antwerp-belofte Matteo Waem binnenkort misschien wel van meespreken. (Lees meer)

Lommel versterkt zich met Braziliaanse middenvelder die voor een jaar gehuurd wordt

Niet alleen in 1A zijn de clubs op zoek naar versterkingen voor hun kern. Ook in 1B is de transferperiode al even aan de gang. (Lees meer)

Luuk de Jong keert terug naar PSV

Luuk de Jong keert terug naar PSV. De spits wordt gekocht van Sevilla. Dat laat de Eindhovense club zelf weten op zijn website. (Lees meer)