Anderlecht wint 2 keer van Nordsjaelland: Yari Verschaeren blinkt uit, Sebastiano Esposito toont zich

Anderlecht heeft 2 keer gewonnen tegen Nordsjaelland. De 1e partij wonnen ze met 3-1. De 2e met 0-1.

Het was een drukke dag voor Anderlecht vandaag. Ze oefenden 2 keer tegen Nordsjaelland. In de 1e partij scoorde Benito Raman al snel. De assist was van Lior Refaelov. Nadien kwam Anderlecht nog moeilijk aan kansen in de 1e helft. Doelman Bart Verbruggen moest zelf enkele keren alert zijn om een tegentreffer te voorkomen.

Na de rust was er een penaltyfout van Marco Kana. Nordsjaelland zette die strafschop om. Nadien zorgde Yari Verschaeren voor de zege. Hij scoorde nog 2 keer. Zijn 2e goal was na een aflegger van nieuwkomer Sebastiano Esposito. Naast het veld coachte Felice Mazzu heel intensief mee. Hij vooral werk met het middenveld Kana en Kristoffer Olsson.

OOK WINST IN PARTIJ 2

Na de 1e wedstrijd volgde meteen de 2e tussen de 2 ploegen, maar die ging moeizamer voor Anderlecht. Ze speelden met een mix van A- en B-spelers. Op het middenveld stond Adrien Trebel die de ploeg wou leiden, maar iets te veel hooi op zijn vork nam. Esposito stond opnieuw op het veld en toonde zich een goede kaatser. Ook had hij een kans, maar zijn schot strandde op de paal.

Na de pauze kwam Majeed Ashimeru erin en het begon beter te draaien voor Anderlecht. Ook konden ze scoren. Antoine Colassin stuurde Mario Stroeykens diep en die werkte af. 0-1 was ook de eindstand.