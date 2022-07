🎥 Brilscore voor KV Kortrijk tegen Virton

KV Kortrijk heeft tegen Virton gelijk gespeeld. Het was een zoutloos gelijkspel die op een 0-0 eindigde.

Het 1e kwartier was KV Kortrijk op het veld van Harelbeke de meest bedrijvige ploeg. Er waren enkele pogingen van onder meer Pape Gueye en Billal Messaoudi. Daarna kwam ook Virton beter in de match. Ex-Kortrijkspeler Hervé Kagé probeerde door de benen van keeper Tom Vandenberghe te spelen, maar Vandenberghe sloot goed zijn benen. De rest van de helft was gezapiger. Gueye probeerde nog met een kopbal, maar die miste richting.

Ook in de 2e helft was het voor beide ploegen om aan kansen te komen. Kortrijk had het overwicht, maar enkel Keita en Gueye konden een poging wagen. De match eindigde op een logische 0-0.