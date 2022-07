Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Suarez - De Ketelaere - De Ketelaere - Seck - Tzolis - Verbruggen - Davies - Sales

OFFICIEEL- Daar is aanwinst nummer elf voor Patro: ervaren spits komt over van Mandel United

Patro Eisden is vastbesloten dit seizoen een gooi te doen naar promotie naar de Challenger Pro League. De Limburgers stelden dinsdagavond met Roman Ferber haar elfde zomeraanwinst voor. (Lees meer)

Ook Engelse club wilde De Ketelaere maar vist achter het net: "We geloven niet dat hij beschikbaar zal zijn"

Charles De Ketelaere lijkt nu echt wel op weg naar AC Milan. Ook een Engelse club had concrete interesse maar vist dus achter het net. (Lees meer)

OFFICIEEL: deal tussen Cercle en Monaco beklonken en zo heeft de Vereniging nieuwe doelman beet

Cercle Brugge heeft een nieuwe doelman beet. Resultaat van een deal met zusterclub Monaco, waar inmiddels dus de laatste hand aan is gelegd. (Lees meer)

OFFICIEEL: City Football Group verhuurt Lommel-sterkhouder Arthur Sales aan Portugese club

Het hing al enkele dagen in de lucht en de City Football Group heeft Lommel-speler Sales nu ook effectief verhuurd. (Lees meer)

Rangers heeft zich versterkt met Ben Davies, speler van Liverpool

Het Schotse Rangers, over twee weken de tegenstander van Union in de derde voorronde van de Champions League, heeft zich dinsdagavond versterkt met verdediger Ben Davies. De 26-jarige Engelsman maakt de overstap van Liverpool en ondertekende in Glasgow een contract voor vier seizoenen. (Lees meer)

Wel een heel opvallend gerucht: 'Luis Suarez heeft een aanbieding van een Belgische club'

We weten niet echt hoeveel geloof we eraan moeten hechten, maar volgens Hernan Sisto, journalist bij TyC Sport heeft Luis Suarez een aanbieding op zak van een Belgische topclub. (Lees meer)

Abdoulaye Seck is door Antwerp naar de B-kern gestuurd

Mark van Bommel is grote kuis aan het houden in zijn kern. Na Dorian Dessoleil en Alexis De Sart is nu ook Abdoulaye Seck naar de B-kern gestuurd. (Lees meer)

Bart Verbruggen zal waarschijnlijk vandaag zijn medische tests afleggen bij Burnley

Het Nederlands toptalent van Anderlecht gaat vertrekken. Vincent Kompany en keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar konden Bart Verbruggen overtuigen om voor Burnley te kiezen. De 19-jarige doelman legt vandaag testen af bij de club uit The Championship. (Lees meer)