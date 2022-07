Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Diagne - Torunarigha - Lahssaini

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 19/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Diagne - Torunarigha - Lahssaini

'Nieuwkomer voor Seraing': middenvelder wordt voor derde seizoen op rij uitgeleend aan Les Métallos

Na het veiligstellen van het behoud keerde het huurlingenlegioen van Seraing terug naar moederclub FC Metz. Jongens als Mikautadze en Maziz zien we wellicht niet meer terug in het Stade du Pairay, maar voor deze Luikenaar is dat wél het geval. (Lees meer)

Terugkeer in de maak: 'Torunarigha legt vandaag medische en fysieke testen af'

Een terugkeer naar KAA Gent lijkt in de maak voor Jordan Torunarigha. De Duitse verdediger legt volgens Het Nieuwsblad dinsdag zijn medische en fysieke testen af. Daarna kan de deal afgerond worden.

OFFICIEEL: Mbaye Diagne vindt nieuwe club in Turkije

Mbaye Diagne (30) zag zijn contract bij Galatasaray onlangs aflopen, maar de Senegalese woelwater zal ook komend seizoen in Turkije zijn brood verdienen.

De ex-speler van Lierse, Westerlo en Club Brugge ondertekende een contract voor één seizoen bij Fatih Karagümrük.