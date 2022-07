Transfernieuws en Transfergeruchten 18/07: Ronaldo - Dybala - Tissoudali - Togui - Shankland

Paulo Dybala tekent weldra voor AS Roma. Volgens Fabrizio Romano moet hij enkel nog zijn medische testen afleggen. ( Lees meer )

Beerschot is op stage vertrokken, maar doet dat zonder Lawrence Shankland. De Schotse spits staat kortbij een terugkeer naar zijn oude club Hearts. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 18/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Ronaldo - Dybala - Tissoudali - Togui - Shankland

AA Gent en Tarik Tissoudali zouden toch nog wegen kunnen scheiden

Wat gaat er nu gebeuren met Tarik Tissoudali? De aanvaller en AA Gent kwamen er niet uit over een contractverlenging en Tissoudali wil nog steeds verloond worden naar gelang zijn prestaties van vorig seizoen. Na de Supercup sprak hij er nog even over. (Lees meer)

Zien we Cristiano Ronaldo straks bij Atlético Madrid?

Zoals al geweten staat het huwelijk tussen Cristiano Ronaldo en Manchester United op barsten. De Portugees wil weg en intussen zou de club daar ook niet echt weigerachtig meer tegenover staan. Mogelijk keert hij terug naar Spanje. Een transfer die heel wat stof zou doen opwaaien. (Lees meer)