Anderlecht zoekt pas vervanger als zowel Amuzu en Gomez vertrekken, anders zetten ze in op jeugd

Zoals we gisteren al aangaven is er nog geen doorbraak in het dossier van Francis Amuzu. Nice dringt wel aan, maar Anderlecht houdt het been stijf. Net als bij Sergio Gomez. De twee worden dit weekend in de selectie verwacht tegen Seraing.

In de twee dossiers zijn de onderhandelingen nog lopende, maar zowel Manchester City als Nice zijn er nog niet uit met Anderlecht. Daar wachten ze rustig af. Als beide linkerflanken vertrekken, dan pas zal er een vervanger gehaald worden, weet HLN. Als slechts één van beiden vertrekt, kijken ze naar hun eigen jeugdige spelers. Duranville, Angulo en ook Sadiki zouden dat vertrek kunnen opvangen. In afwachting van een doorbraak zullen ze alle twee gebruikt worden in de komende wedstrijden.





