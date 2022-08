Mazzu legt het verschil tussen eerste en tweede helft van Anderlecht uit: "We misten ambitie"

Felice Mazzu zag tegen Seraing één heel goeie helft en één veel mindere. Die eerste helft is waar hij naartoe wil, voor de tweede was zijn analyse duidelijk: "We moeten doordrukken."

Over die eerste helft kon hij natuurlijk tevreden zijn. "Dat was de beste helft sinds ik hier ben. We waren continu vooruit aan het voetballen en scoorden makkelijk. Dat ging gepaard met de filosofie die we er willen inkrijgen: een goeie positionering van de middenvelders en de flanken speelden heel hoog", aldus Mazzu.

Maar het verval was te groot in de tweede. "De intenties van Seraing waren ook anders. Maar we misten ook ambitie. We wilden vooral de score verdedigen in plaats van een vierde te scoren. Er was natuurlijk ook vermoeidheid na die Europese match. De overwinning op zich is op dit moment toch het belangrijkste. We komen er wel."