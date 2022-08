Anderlecht heeft brok ervaring beet en haalt voormalige sterkhouder van Genk en Gent naar Brussel

RSC Anderlecht heeft de brok aan ervaring voor het beloftenelftal beet. David Hubert verhuist naar Brussel om de jonge gasten bij de hand te nemen in 1B.

RSCA Futures - zo moeten we Jong Anderlecht in de zogenaamde Challenger Pro League noemen - heeft zijn ervaring beet. David Hubert verlaat Zulte Waregem en komt paars-wit versterken.

Het nieuws is nog niet officieel bevestigd, maar de deal is zo goed als rond. De taak was aanvankelijk voor Guillaume Gillet weggelegd, maar de voormalige Rode Duivel werkt ondertussen in de technische staf onder Felice Mazzu.