Tumor vastgesteld bij ex-Genkspeler: "Hij krijgt van ons alle denkbare steun"

Jean-Paul Boëtius (ex-Genk) is vastgesteld met een tumor op zijn testikels.

De ex-Genkspeler Jean-Paul Boëtius heeft woensdag bij een urologisch onderzoek te horen gekregen dat hij een tumor heeft op zijn testikels. De 28-jarige Nederlander voetbalt nu in de Bundesliga bij Hertha BSC, maar zal de strijd nu wel even moeten staken. Vrijdag ondergaat Boëtius al een operatie.

"Hoe bitter het nieuws in eerste instantie ook is, we zijn vol hoop en vertrouwen dat Jean-Paul zal herstellen en zo snel mogelijk zal terugkeren in het team. Hij krijgtvan ons alle denkbare steun", schreef Fredi Bobic, sportief directeur van de Berlijnse club. We wensen hem alvast een spoedig herstel.