Ronny Deila spreekt zich uit over Selim Amallah en topper tegen Antwerp

Amallah miste vorige week de derby tegen Charleroi en het was uitkijken of hij dit weekend in de kern zal zitten.

Amallah mocht vorige week niet meespelen tegen Charleroi en dat geldt ook voor de topper tegen Royal Antwerp FC, zo is bij de club te horen. Deze week waren er nochtans gesprekken tussen de speler en de club. “Amallah traint met de U23 en hij zal er zondag niet bij zijn”, zegt Ronny Deila aan de RTBF. “Er is nog steeds geen akkoord tussen de speler en de directie.” Er doen allerlei verhalen de ronde over de redenen. Er wordt gezegd dat Amallah gepusht wordt om een nieuw contract te tekenen. Aan de andere kant is te horen dat de spelers zich niet aan de regels houdt. Wordt hoe dan ook vervolgd...





