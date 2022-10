Jelle Van Damme komt met opvallende schuldige voor malaise van Anderlecht

Anderlecht beleeft de voorbije jaren dieptepunt na dieptepunt. Ook dit seizoen loopt het weer voor geen meter.

De laatste titel dateert van onder de Vanden Stocks in 2017. “Anderlecht zal altijd een van de grootste clubs in België blijven, maar het is erg om te zien hoe diep ze zijn afgegleden. Is dat Coucke zijn verantwoordelijkheid? Deels wel”, zegt Jelle Van Damme aan Het Belang van Limburg.

De ene fout van Marc Coucke is al groter dan de andere. “Zijn grootste vergissing vind ik nog altijd de naamsverandering van het stadion. Anderlecht was het Constant Vanden Stockstadion. Een stadion met geschiedenis, een begrip in het Europese voetbal. Als ik mijn vrienden nu vraag om mee te gaan naar het Lotto Park, dan denken ze dat we naar de basket gaan.”

De omkadering is dan wel goed volgens Van Damme. “Ik vind wel dat er nu bekwame mensen in de directie zitten. Ik ben fan van Peter Verbeke. Maar ook hij moet roeien met de budgettaire riemen die hij heeft. Het zijn moeilijke tijden voor Anderlecht-supporters. Ze hebben al veel geduld gehad, maar ik denk dat ze nog véél geduld nodig zullen hebben.”