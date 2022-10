Imke Courtois wikt en weegt RSCA voor Clasico: "Al vijf jaar vinden ze geen manier om alles terug op de rails te krijgen"

Welk gelaat zal RSCA straks tonen in de Clasico? Ook Imke Courtois ziet dat ze het moeilijk op de rails krijgen in Brussel en geeft haar visie over de algemene toestand van paars-wit.

Dat doet de voetbalanaliste in De Zondag. Onder meer bespreekt ze het spandoek 'In 5 maanden hebben jullie 3 jaar verprutst', waarmee de fans uitpakten aan de Gaverbeek. "Alle begrip dat ze niet tevreden zijn, maar ze bedoelen toch dat drie jaar 'process' onder Kompany wordt verprutst door de keuze voor Mazzu en meer mentaliteit? Tja, het laatste jaar onder Kompany was beter."

© photonews

Al voegt Courtois daar meteen een nuance aan toe. "Het is al vijf jaar - onder Vanhaezebrouck, Vercauteren, enzovoort - dat ze geen manier vinden om alles terug op de rails te krijgen. Financieel heeft de club ook niet veel mogelijkheden. Ik zie in elk geval ook te veel dezelfde lichtvoetige spelers. En Zirkzee, Gomez, Kouamé, Cullen... weg. Ik denk dat er ook minder kwaliteit is."

© photonews

Het binnenhalen van Jan Vertonghen is tot dusver ook geen wondermiddel gebleken. "Hij is gehaald omwille van zijn ervaring, maar aan de resultaten zie je het niet. Gezien zijn leeftijd is hij niet de toekomst van Anderlecht, maar hij moet minstens proberen om de jonge gasten mee te begeleiden."