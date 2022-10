Deniz Undav onthult welke Club-speler Union een "shit ploeg" noemde en vertelt over zijn moeilijke aanpassing bij Brighton

Deniz Undav maakte deze zomer de overstap van Union naar Brighton, maar veel spelen deed hij daar nog niet.

Deniz Undav mocht in totaal al 121 minuten spelen voor Brighton, 54 minuten in de Premier League en 67 in de League Cup waar hij ook scoorde. De laatste drie wedstrijden in de Premier League mocht hij wel telkens invallen, maar zijn aanpassing verloopt moeilijk.

"Ik beeldde me vooraf in dat de aanpassing zwaar zo zijn. Wel, het was nóg zwaarder. Op fysiek vlak, qua intensiteit. Maar Graham Potter (die vertrok naar Chelsea, red.) zei me dat ik zijn verwachtingen overtrof en dat ik vroeg of laat mijn kans zou krijgen. Ik voel me nu al sterker dan bij Union. Dat is hier ook nodig", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Met Union miste Undav net de titel in België. In april onthulde Undav dat een Club Brugge-speler hem en Union toen een "shit player en shit team" noemde, maar zweeg na de titel van Club over wie dat zei.

"Hadden wij de titel gepakt, dan zou ik wel iets gezegd hebben. Noa was lief, met hem was er niets aan de hand. Neen, het was Hans Vanaken. Maar hey, dat is voetbal, op een veld gebeuren zulke dingen. Ik til daar niet aan."