Veldman geeft wat meer uitleg over verwijdering Hoedt: "Hij wil een gesprek... Ok, maar ik wil rust bewaren"

Geen Wesley Hoedt op de Bosuil. Naar wat we horen is er een heel felle discussie ontstaan op Neerpede met de Nederlander. Robin Veldman nam daarna de beslissing om hem opzij te zetten.

Veldman staat op zijn strepen, dat mag duidelijk zijn. "Wesley was het niet eens met zijn bankzittersstatuut tegen Silkeborg en heeft daarop een gesprek gevraagd met ons. Ok, dat wil ik ook wel doen. Maar ik wil ook de rust bewaren in de groep en daarom deze beslissing."

Veldman bleef er rustig onder. Al kreeg hij in de opwarming op de Bosuil wel nog meer slecht nieuws. Jan Vertonghen viel immers uit. "Ik wil de rust bewaren met de spelers die er wel zijn en ik wou de wedstrijd deftig voorbereiden", sprak hij nog. Met Hoedt staat volgende week nog een gesprek gepland, maar de kans is groot dat beide partijen uit elkaar zullen gaan.