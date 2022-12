Brüls is vrij in zijn hoofd na duidelijkheid: "Wat hierna komt, ligt ook aan mezelf en hoe ik presteer"

De 1-4 tegen Club Brugge zal STVV moed gegeven hebben om zo snel mogelijk de 40 punten te bereiken die coach Bernd Hollerbach voorop gesteld heeft. Met een Christian Brüls die rust in zijn hoofd gevonden heeft.

Brüls is aan zijn laatste maanden bij de Kanaries bezig, maar wil zich nog eens volop tonen. Dat is natuurlijk ook om een andere ploeg te versieren. "Het is logisch dat je er met je hoofd niet altijd bij bent als je geen zekerheid hebt over je toekomst. Ik heb altijd getracht dat uit mijn hoofd te zetten maar dat is niet vanzelfsprekend. Maar ik kan wel zeggen dat ik me nu weer vrij voel in mijn hoofd", aldus de middenvelder in HBvL.

Of is er toch nog een waterkansje dat hij nog een akkoord vindt met STVV? “Zeg nooit nooit in het voetbal. Ik heb van meet af aan gezegd dat ik me focus op STVV zolang ik hier speler ben. Maar die contractbeslommeringen heb ik uit mijn hoofd gezet. Ik heb er nu mijn doel van gemaakt om de ploeg en de jongeren rondom mij beter te maken. Wat er daarna komt, ligt ook aan mezelf en hoe goed ik presteer.”