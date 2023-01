Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 18

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we ook deze week Tom Vandenberghe, die bij Kortrijk in de basis mocht beginnen tegen leider KRC Genk. En prompt ook voor een clean sheet en een knappe overwinning (1-0) zorgde.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie man. De Cuyper was opnieuw outstanding bij Westerlo, terwijl Watanabe ook hielp bij de clean sheet van Kortrijk en de jonge Smets de boel goed gesloten hield bij STVV en ook aanvallend van waarde was.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Teuma, die opnieuw een metronoom was voor Union SG. Brüls was dan weer prima bij STVV, terwijl Fixelles van zich liet spreken bij Westerlo. Stengs was dan weer goed voor een doelpunt en assist voor Antwerp.

Aanval

In de aanval kiezen we voor Storm, Charles-Cook en een alweer uitmuntende Boniface bij Union SG.

Dat levert dan onderstaand elftal op: