Ex-doelman van Anderlecht over topper tegen Union: "Zou het geen schande vinden"

Zondagavond staan RSC Anderlecht en Union SG tegenover elkaar. Anderlecht verloor vijf keer op rij van de troepen van Karel Geraerts.

In de afgelopen vijf wedstrijden tussen Anderlecht en Union SG ging de overwinning telkens naar Union. Mentaal een heel ferme opsteker voor de troepen van Karel Geraerts.

“Of ze dat nu willen of niet: jongens als Verschaeren en zelfs Refaelov zullen wel eens denken hoe verraderlijk een tegenstander als Union is. De media speculeren over die negatieve reeks, de supporters zijn erover bezig…”, zegt ex-doelman Filip De Wilde van Anderlecht aan Het Nieuwsblad.

Dat zal volgens De Wilde ook zijn weerslag hebben in de opstelling van paarswit. “En wie twijfelt, is sowieso minder sterk. Ik zou het geen schande vinden als Anderlecht zondag een beetje defensieve zekerheid inbouwt en dan hoopt om dat ene doelpuntje te maken. Ze staan nu eenmaal tegenover een topclub.”