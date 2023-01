Penaltytrauma's voor Belgen in Frankrijk: na uitschakeling voor Sels loopt Clement met Monaco blamage op in beker

De beker en penalty's: het blijft een wederkerende combinatie. Eentje die het Monaco van Clement enig schaamrood op de wangen heeft bezorgd. De ploeg van de Belgische trainer ligt er meteen uit.

Dit weekend stappen de Franse eersteklassers mee in het Coupe du France-verhaal. Monaco kreeg tweedeklasser Rodez over de vloer. Dat moest een eitje worden en het verliep aanvankelijk zoals verwacht. Akliouche en Ben Yedder zorgden voor een geruststellende 2-0. Mendes lukte echter nog voor rust de aansluitingstreffer en tien minuten voor affluiten maakte Abdennour er zowaar 2-2 van.

Uiteindelijk kwam er een strafschoppenreeks aan te pas. Ook nu zag het er aanvankelijk goed uit, maar kreeg Monaco het opnieuw niet afgemaakt. Golovin miste bij 4-3 en het werd nog 4-5. Einde verhaal dus voor de troepen van Philippe Clement, een stunt van formaat voor Rodez.

Vrijdagavond had Matz Sels ook al een ferme kater opgelopen. Met hem onder de lat ging Straatsburg er eveneens uit in eigen huis. Het was een duel tussen de twee laatsten in de Ligue 1. Straatsburg geraakte niet verder dan 0-0 tegen Angers. In de penaltyserie werd het 4-5 en kon Sels dus niet uitgroeien tot strafschopheld.