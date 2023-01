Vanhaezebrouck hint op versterking bij KAA Gent: "Vermijden dat de stappen niet slagen, want dat is pijnlijk voor een club die het minder breed heeft"

Hein Vanhaezebrouck heeft niet alleen offensieve problemen - zijn aanvallers scoren amper nog - maar ook defensieve. Na de verkoop van Hanche-Olsen en de blessure van Jordan Torunarigha heeft hij geen verdedigers meer op overschot. Hij hoopt dan ook dat er op de transfermarkt nog iets gebeurt.

Maar dat wordt zoeken en aftasten. “Misschien kunnen we nog iemand halen die ook nog voldoende kwaliteiten heeft. Het is niet omdat we nu kiezen om iemand te laten vertrekken die nog wat kan opbrengen, dat er niemand in de plaats kan komen. Laten we even afwachten tot 31 januari alvorens die eindevaluatie te maken. Wij zoeken altijd. Er zijn ook verschillende processen", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

En die processen zijn niet makkelijk allemaal in te vullen. Want het moet er 'boenk' op zijn. “We moeten zoeken, de haalbaarheid onderzoeken, iemand effectief ook binnenhalen en vervolgens moet die zich aanpassen en als het even kan ook bevestigen. Dat zijn heel veel stappen die allemaal moeten kloppen om te kunnen spreken van een geslaagde transfer. We proberen die stappen zo veel mogelijk te laten slagen maar we moeten vermijden dat we daar te vaak niet in slagen. Dan is dat pijnlijk voor een club die het minder breed heeft."