Er mag gespeeld worden in Seraing, ondanks sneeuwval: ook fans mogen binnen

In Luik heeft het de voorbije uren nog gesneeuwd en er was even twijfel of de match wel kon doorgaan. In de voormiddag keurde scheidsrechter Kevin Van Damme het veld al goed. Nu hebben ook de ordediensten groen licht gegeven.

Het blijft wel oppassen, want de straten in en rond Luik liggen er gevaarlijk bij. Daarom werd er even aan gedacht om geen supporters toe te laten. Maar intussen hebben de burgemeester van Seraing en de ordediensten toch hun akkoord gegeven. Er zal dus gespeeld worden. Het veld werd vrijgemaakt door een externe firma.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Seraing - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.