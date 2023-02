Debat van de week: u had liever deze bondscoach gezien - wat is voor u de meest verbazende transfer op TDD in Jupiler Pro League?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt ook in 2023 helemaal mee, geloof het maar.

Vorige week polsten we naar de potentiële nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Ondertussen heeft de voetbalbond een beslissing genomen. En het moet gezegd: Tedesco was niet bij de populairste keuzes als het van u afhangt. Slechts 2% onder u koos voor hem - hetzelfde voor Bosz overigens. U had het meer voor Tuchel, Henry of Blessin bijvoorbeeld. Deze week kijken we eens naar een aantal van de transfers die er gebeurden in de Jupiler Pro League op Transfer Deadline Day. Welke transfer van de 33 die er nog gebeurden aan inkomende zijde of 24 aan uitgaande zijde was voor u de meest verbazende? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wat was voor u de meest verrassende transfer van TDD? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Agyei 0% Amallah 0% Arokodare 25% Balanta 0% Hautekiet 0% Hoedt 0% Keita 50% Onuachu 0% Orban Gift 0% Salah 25% Slimani 0% Stulic 0% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 04/02/2023 10:00.